Serie A, le decisioni del giudice sportivo su Lazio-Inter

Le decisioni del giudice sportivo dopo l’ottava giornata di Serie A. Nel mirino Lazio-Inter, finita nel caos generale

L’ottava giornata di Serie A non poteva essere archiviata senza le decisioni del giudice sportivo. Il turno ha visto il Napoli proseguire la sua striscia di vittorie consecutive, arrivata ad otto in seguito al successo 1-0 sul Torino. Il Milan resta l’unica imbattuta insieme alla squadra di Spalletti, in seguito al vittoria in rimonta sul Verona.

Nel posticipo la Juventus ha vinto di ‘corto muso’ sulla Roma e torna nei pressi della zona Champions League. La Salernitana, fanalino di coda, ha esonerato Castori dopo la sconfitta di La Spezia: al suo posto Colantuono. L’Inter invece, ha raccolto la sua prima sconfitta in campionato in casa della Lazio. La partita è stata molto combattuta ed ha avuto un finale rovente nel quale i giocatori hanno sfiorato la rissa. Il giudice ha punito Luiz Felipe e a sorpresa Kolarov.

Giudice sportivo, ammenda per Kolarov e Luiz Felipe

Nel referto del giudice sportivo tutti si aspettavano una decisione su Luiz Felipe, reo di aver abbracciato Correa negli attimi successivi al triplice fischio dell’arbitro: il gesto, tra i due compagni nella Lazio nella passata stagione, ha scatenato un ‘parapiglia’ (così lo definisce il giudice) tra i presenti in campo. Il difensore biancoceleste dovrà pagare un’ammenda di 5 mila euro, oltre a scontare una giornata di squalifica. Sempre nella stessa partita è stato sanzionato l’ex di turno Kolarov.

Per Kolarov la multa è stata di 10 mila euro. Il serbo si è reso protagonista di un gesto volgare nei confronti della tifoseria laziale negli ultimi minuti della gara: “L’infrazione – scrive il giudice – è stata individuata dai collaboratori della Procura Federale.”