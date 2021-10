Il Milan guarda ai prossimi movimenti di calciomercato, con un annuncio inatteso per il colpo da tempo ventilato per la squadra di Pioli

La vittoria in rimonta contro l’Hellas Verona tiene alto il morale del Milan di Stefano Pioli. Due le lunghezze dal Napoli capolista, nonostante una lista sempre più lunga di infortunati ed indisponibili. In tal senso, il club di via Aldo Rossi si sta già muovendo per l’anno prossimo, con l’intenzione di puntellare la rosa a disposizione del tecnico emiliano. Il giornalista e noto tifoso rossonero Carlo Pellegatti, intervenuto a ‘Tiki Taka‘, ha detto la sua su quello che potrebbe essere un colpo di assoluto spessore, già a gennaio, per il ‘Diavolo’.

Pellegatti ha così iniziato facendo il punto sul calciomercato rossonero: “Il Milan ha la sua linea, stabilisce una cifra per i rinnovi e se viene superata dalla richiesta dell’agente, si cerca un’alternativa”. Il noto giornalista continua: “Bisogna essere bravi e fortunati come con Brahim Diaz e Maignan, vediamo come finirà con Romagnoli e Kessie”. In vista della sessione invernale di calciomercato, Pellegatti ha poi detto la sua sulla possibilità dell’arrivo di un nuovo bomber alla corte di Pioli: Andrea Belotti.

Milan, niente Belotti a gennaio: i dettagli

Carlo Pellegatti ha concluso motivando l’impossibilità di vedere Belotti, già a gennaio, in quel di Milanello.

“Sicuramente non arriverà a gennaio al Milan, è un attaccante bravo ed oltre ha questo ha una caratteristica importante”.

Il giornalista ha spiegato: “È italiano ed è importante avere giocatori quando compili la lista Uefa”.