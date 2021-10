Tomori, così non va: difensori del Milan invocano Romagnoli

Rendimento deludente da parte di Fikayo Tomori. Il difensore canadese in difficoltà nella sfida di Champions tra Porto e Milan.

Il rendimento del difensore canadese Fikayo Tomori continua ad essere tutt’altro che esaltante. Lo stopper classe ’97, in campo undici volte in questa stagione tra Serie A e Champions League, continua a deludere le aspettative, soprattutto dopo i buoni segnali mandati lo scorso anno dopo il suo arrivo in Italia.

Fikayo Tomori continua a palesare non poche difficoltà. In questo inizio di stagione, il difensore arrivato dal Chelsea sembra essere un lontano parente del giocatore ammirato lo scorso anno dopo il suo approdo da Londra. Del resto la fiducia nei suoi confronti non è mai mancata in questi mesi, anzi: il tecnico Stefano Pioli lo ha sempre impiegato, sia in campionato che nelle partite di Champions League.

LEGGI ANCHE >> Serie A, le decisioni del giudice sportivo su Lazio-Inter

Anche la sfida di questa sera sul campo del Porto è iniziata in salita per Tomori, ammonito dopo poco più di un quarto d’ora di gioco per un fallo su Evanilson. Incerto in più di una circostanza, il suo rendimento comincia a far rumoreggiare i tifosi rossoneri, i quali vorrebbero maggiori garanzie al centro della difesa.

Milan, Tomori delude: c’è chi invoca Romagnoli

Un rendimento che non passa inosservato quello di Fikayo Tomori: alcuni tifosi vorrebbero addirittura l’impiego di Alessio Romagnoli al suo posto. Un chiaro segnale di malumore di parte della tifoseria del Diavolo, anche se società e tecnico finora hanno dimostrato di avere massima fiducia nel difensore centrale originario del Canada, titolarissimo dei rossoneri in questa prima parte di stagione.

LEGGI ANCHE >> Sheriff fondamentale per Inzaghi ed occhio al clamoroso scenario!

Da quando è arrivato al Milan, Fikayo Tomori ha giocato trentadue partite con la maglia rossonera, siglando anche un gol in campionato. Un rendimento tutto sommato positivo, intaccato da un calo in questo inizio di stagione.