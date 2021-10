L’Inter di Simone Inzaghi si accinge a sfidare lo Sheriff Tiraspol in quella che è una gara decisiva ai fini dell’andamento in Europa in questa stagione: le ultime

L’Inter di Simone Inzaghi arriva a questa importantissima serata di Champions League reduce dalla sconfitta in casa della Lazio di Maurizio Sarri. I nerazzurri, che per gran parte della gara hanno dominato all’Olimpico, sono usciti da Roma senza punti e fra le polemiche che hanno accompagnato l’ambiente della Beneamata fino alla gara di stasera. A San Siro arrivano i moldavi dello Sheriff Tiraspol, attualmente a punteggio pieno nel gironcino di Champions League, mentre l’Inter ha strappato soltanto un pareggio in casa dello Shakhtar di Roberto De Zerbi dopo la sconfitta interna contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Simone Inzaghi è chiamato a dare una scossa ai suoi che attualmente si trovano a sette punti dalla vetta nel campionato italiano di Serie A, dove il Napoli ancora veleggia a punteggio pieno in seguito alla vittoria contro il Torino di Ivan Juric. In Champions è invece una gara da dentro o fuori, una mancata vittoria potrebbe aprire scenari complicati e clamorosi forse anche per il futuro di Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, futuro Inzaghi: Sheriff importante

E’ ovviamente troppo presto per parlare di esonero di Simone Inzaghi, considerata anche l’assoluta fiducia della società nei suoi confronti, ma una sconfitta, o comunque una mancata vittoria, in casa contro lo Sheriff Tiraspol potrebbero aprire a delle riflessioni mai immaginate prima e, soprattutto, decisamente inattese vista comunque l’estate di calciomercato decisamente tumultuosa in casa nerazzurra. Inoltre, è anche difficile immaginare il nome di un potenziale sostituto, vista la particolarità del modulo e del gioco dell’Inter passata da Conte all’ex allenatore della Lazio.