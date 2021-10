Allegri stroncato: “Juve arroccata in area. Lo scudetto…”

La Juventus continua a vincere, ma Massimiliano Allegri è stato duramente attaccato anche dopo la sfida con la Roma

Un gol di Kean ha regalato i tre punti alla Juventus. Ancora una vittoria fondamentale in Serie A per gli uomini di Allegri, sempre nel mirino della critica. Antonio Cassano ha criticato il comportamento della compagine bianconera.

Prima la vittoria con la Roma, poi la sfida in Champions con lo Zenit per poi pensare all’altro scontro entusiasmante contro l’Inter. La Juventus continua ad essere protagonista con vittorie importanti in Serie A. La compagine bianconera è sempre al lavoro per continuare il percorso di crescita con Allegri sempre nel mirino per il gioco offerto dalla sua squadra.

Così Antonio Cassano ha commentato la prestazione dei bianconeri ai microfoni della Bobo Tv: “Contro la Roma la Juventus ha difeso in nove. Il gol di Kean è stato casuale. Fa grande fatica, non aspettatevi altro dalla Juve. Non cambierà niente: a 50 metri dalla porta”.

Infine, ha aggiunto: “Sono stati tutti arroccati in area, con Chiellini che esulta e dà il cinque a Szczesny. La Juve continuerà a fare questo. Rientrata in gioco per lo scudetto? Ne dubito, domenica c’è l’Inter. È sesta”.

Un’altra gara importante per la Juventus: l’Inter vuole dimenticare la sconfitta di Roma contro la Lazio. Si preannuncia subito un match interessante.