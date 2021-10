È ancora bufera Juve-Roma: “Così si falsa un campionato!”

Continuano ad esserci polemiche in merito alla gara tra Juventus e Roma: arriva la riflessione sulle decisioni di Orsato

Sono passati due giorni dalla sfida tra Juventus e Roma ma continuano ad esserci discussioni in merito alle decisioni di Orsato a fine primo tempo. La gara è terminata 1-0 per i padroni di casa ma al 43′ è stato assegnato un calcio di rigore ai giallorossi senza procedere con il vantaggio che avrebbe portato alla rete di Abraham pochissimi istanti dopo.

Juventus-Roma, rigore su Mkhitaryan senza vantaggio: “Così si falsa un campionato”

Il ‘Corriere dello Sport’ ha parlato quest’oggi dell’episodio di domenica sera e nel titolo ha specificato che “così si falsa un campionato”. Per la testata giornalistica italiana infatti il vero problema sarebbe la mancanza di certezze in merito ad alcune regole che sono fondamentali.

“Che una gara dalle radicali conseguenze di classifica come Juventus-Roma sia stata condizionata da decisioni pittoresche non è in dubbio” -riporta il giornale – “Siamo all’ottavo turno e il campionato corre già il pericolo di essere messo in fila da fischi in libertà piuttosto che dall’ordine tecnico e tattico delle squadre”.