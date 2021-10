Vlahovic con le valigie, Pruzzo sull’addio: “Credo sia impossibile”

In casa Fiorentina il futuro di Dusan Vlahovic continua a essere un caso. Roberto Pruzzo dice la sua sul possibile addio del bomber

Serata amara per la Fiorentina allo Stadio Pier Luigi Penzo, dove la ‘Viola’ è uscita sconfitta dal posticipo di Serie A contro il Venezia. L’uomo più atteso, Dusan Vlahovic, forse distratto dai rumors sul suo addio, non è riuscito a dare il suo contributo in zona gol.

Dopo le parole del patron della Fiorentina, Rocco Commisso, sul rinnovo del bomber serbo, l’addio sembrerebbe l’unica soluzione. Importante sarà valutare se cederlo a gennaio, oppure convivere nel migliore dei modi fino a fine stagione. Anche l’ex bomber della Fiorentina, Roberto Pruzzo, ha commentato la situazione esprimendo la sua opinione sull’addio.

Addio Vlahovic, Pruzzo: “Credo sia impossibile vada via a gennaio”

Le strade di Dusan Vlahovic e la Fiorentina sembrano ormai destinate a separarsi. Come affermato dal presidente Commisso, l’attaccante avrebbe rifiutato il rinnovo, e dunque l’addio sembrerebbe d’obbligo per evitare di perderlo a zero nel 2023. Così si aprirebbero le porte di una partenza già a gennaio.

L’ex attaccante Roberto Pruzzo però non la penserebbe così, e ai microfoni di ‘Radio Radio’ afferma: “Credo sia improbabile che Vlahovic possa andare via a gennaio, quindi bisogna trovare il modo di arrivare fino a giugno”. Dunque per l’ex bomber sarebbe necessario trovare una tregua fino a giugno, che possa far rendere al massimo Vlahovic prima di un addio in estate.