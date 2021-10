Il Milan potrebbe mettere nel mirino Divock Origi, attaccante del Liverpool di Jurgen Klopp: le ultime di calciomercato sui rossoneri

La sosta per le nazionali sta per terminare ed il Milan di Stefano Pioli ripartirà dalla sfida in casa contro il Verona di Igor Tudor. I rossoneri, reduci dalla super vittoria in casa dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, proveranno a fare il colpaccio anche a San Siro per continuare ad insidiare il primo posto attualmente occupato dal Napoli, in striscia di vittorie da inizio stagione, di Luciano Spalletti. Nel Milan finora sono mancati Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic, protagonisti soltanto all’inizio del campionato. Il francese ha però recuperato e tornerà regolarmente a disposizione, mentre per lo svedese bisognerà ancora attendere.

In questa situazione, il Milan, in vista della finestra di calciomercato invernale, potrebbe puntare su un altro centravanti in grado di dare maggiori garanzie rispetto ai due bomber di esperienza ed a Pietro Pellegri, che non sembra aver convinto a pieno mister Stefano Pioli. Nel mirino c’è Lorenzo Lucca, attaccante del Pisa, ma attenzione ad un nome caldo dalla Premier League, in particolare dal Liverpool di Jurgen Klopp.

LEGGI ANCHE >>>Colpo in canna del Real e via libera per l’attaccante: duello Milan-Juventus

Calciomercato Milan, obiettivo dal Liverpool: le ultime

Il Milan, in casa Liverpool, potrebbe mettere gli occhi su Divock Origi, centravanti belga dei Reds in scadenza di contratto nel 2022. Il giocatore, classe 1995, originario di Oostende ha una valutazione di circa 10 milioni di euro, ma i rossoneri potrebbero tirare sul prezzo del suo cartellino già nel mercato di gennaio in virtù dell’imminente scadenza dei termini contrattuali.

In questa stagione finora, Divock Origi è sceso in campo in tutte le competizioni disputate dal Liverpool mettendo a segno una rete in Carabao Cup e fornendo anche un assist ai suoi compagni di squadra in Champions League, competizione nella quale i Reds sono nello stesso girone del Milan.