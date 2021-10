Colpo a zero Milan: tutto fatto per Mirante | Firma vicina

Per il Milan arriva un nuovo colpo a parametro zero dopo l’infortunio di Maignan. Domani la firma per l’ex Roma Mirante

Antonio Mirante sarà un nuovo calciatore del Milan a partire da domani. Il portiere, svincolato dopo la parentesi alla Roma, firmerà per i rossoneri nella giornata di domani dopo le visite mediche di rito. Il classe ’83 sostituirà Mike Maignan. Il francese, che ha iniziato alla grande la sua stagione in Lombardia, dovrà stare fermo per qualche settimana a causa di un infortunio al polso sinistro che lo costringerà ad operarsi. Visti gli impegni di calendario, la società milanista ha deciso di fare affidamento ad un uomo di maggiore esperienza rispetto a Tatarusanu.