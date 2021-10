Possibile occasione di mercato in Serie A: l’Atletico Madrid apre alla cessione di un top player, ma chiede 60 milioni di euro

Il calciomercato può colorarsi di opportunità, anche se non sempre sono molto economiche. L’ultimo caso ci porta a Madrid, dove l’Atletico è alle prese con una situazione complicata. L’undici di Simeone è partito bene in stagione: primo posto in campionato, con 17 punti conquistati in otto partite. Gli spagnoli si sono ripresi anche in Champions League, battendo il Milan in rimonta e sistemando la situazione del girone.

C’è, però, un tema che tiene in apprensione Simeone. Il riferimento è a José Maria Gimenez, difensore classe 1995. L’uruguaiano, colonna portante dell’Atletico Madrid, fatica a trovare continuità. Il ragazzo è spesso vittima di infortuni, l’ultimo patito in Nazionale questi giorni. Quando è a disposizione è titolare (contro il Milan ha giocato una buona gara), ma i continui problemi muscolari rischiano di diventare un fattore.

Calciomercato, obiettivo da 60 milioni all’Atletico

Lo scorso campionato Gimenez ha avuto cinque stop, uno per Coronavirus. L’incostanza sta facendo meditare l’Atletico Madrid sulla sua posizione. Come riporta ‘todofichajes.com’, gli spagnoli potrebbero aprire alla cessione. Due estati fa hanno rifiutato 80 milioni di euro, ora però lo scenario appare differente. Il giocatore ha ancora un contratto sino al 2025 ed un valore di mercato non inferiore ai 60 milioni.

Un’offerta proibitiva, ma da tenere in considerazione. Gimenez è tra i migliori centrali in circolazione ed ha appena 26 anni. Un investimento per il presente e per il futuro che i top club di Serie A (Juventus, Milan, Inter) potrebbero prendere in considerazione il prossimo giugno. L’apertura dell’Atletico Madrid c’è, ma l’investimento da 60 milioni merita tutte le osservazioni del caso.