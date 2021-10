Contatti avviati, Maldini fa sul serio: gioiellino per Pioli

Il Milan è pronto ad accelerare per il talento deciso a cambiare aria: c’è il contatto, ecco la situazione

Il Milan attende il ritorno sul rettangolo verde, in quel di San Siro, per la gara contro l’Hellas Verona dopo la sosta per le nazionali. In tal senso i rossoneri potrebbero provare a distanziare Inter e Juventus, impegnate in due impegnativi match contro Lazio e Roma. Dal calcio giocato al calciomercato, i rossoneri guardano con interesse alle prossime sessioni con quella invernale che può portare diversi cambiamenti alla rosa allenata da Stefano Pioli. Il club di via Aldo Rossi monitora numerosi profili e uno dei quali, a Barcellona, avrebbe quasi monopolizzato l’interesse di Maldini e Massara. Si tratta del giovane Alex Collado, esterno d’attacco classe 1999 finito escluso dalla lista per la Liga stilata da Ronald Koeman. Il talento blaugrana a 22 anni vuole tornare a giocare con continuità e, secondo quanto riferito da ‘Mundo Deportivo‘, tra le società alla finestra vi sarebbe lo Sheffield ma non solo.

Calciomercato, occhi a Barcellona: il Milan insiste

Il Milan avrebbe infatti già avviato i contatti per far approdare in quel di Milanello il nativo di Sabadell che nella passata stagione con il Barcellona B ha accumulato 22 presenze, 8 reti e 3 assist vincenti.

Maldini sta quindi muovendo i primi passi per portarsi in vantaggio sulla concorrenza: l’idea è quindi di puntare nell’immediato su Collado.

Situazione in continuo divenire, con le prossime settimane che potrebbero registrare importanti novità: il Milan in attesa, Collado tra le priorità.