Il Newcastle spiazza Juventus e Milan: il tecnico porta due pupilli

Juventus e Milan potrebbero ricevere una beffa dal Newcastle: il nuovo allenatore spiazza tutti con il doppio colpo

Il Newcastle vive un momento da sogno e vuole diventare una grande squadre in tutta l’Europa dopo il cambio di proprietà. È possibile che ci sia una rivoluzione del club al più presto e potrebbero essere investiti tanti soldi visto che le disponibilità economiche sono anche più alte rispetto a quelle delle squadre top.

Per il futuro si inizia a pensare a nuovi nomi per rilanciarsi e nel mirino per la panchina potrebbe esserci Paulo Fonseca, che ha vissuto l’ultima esperienza alla Roma e ora è in cerca di una nuova squadra. Per lui un quinto posto il primo anno e un settimo posto nella seconda avventura in giallorosso.

Calciomercato, Newcastle scatenato: obiettivo Fonseca che se ne porta due. Battute Juventus e Milan

Ora Paulo Fonseca potrebbe sbarcare per la prima volta in Premier League e non è da escludere che nelle richieste per la società ci sia anche qualche elemento allenato alla Roma. Nel mirino del Newcastle di Fonseca infatti potrebbero esserci Borja Mayoral e Gonzalo Villar. Il primo è seguito anche dal Milan mentre il secondo è stato nel mirino della Juventus nelle scorse settimane.

In caso di un doppio acquisto da parte del Newcastle, dunque i due calciatori lascerebbero la Serie A e ci sarebbe anche una beffa per Milan e Juventus.