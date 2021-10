La Juventus accelera per il ritorno di Pogba: pre-contratto già a gennaio

La Juventus non rinuncia a tentare la strada del grande ritorno di Pogba a Torino. Queste le cessioni necessarie per finanziare il colpo

Massimiliano Allegri nelle ultime uscite della Juventus sembra aver trovato gli uomini giusti per riequilibrare il centrocampo bianconero. Il nuovo arrivato, Manuel Locatelli, si è ambientato bene e anche Rabiot e Bentancur stanno dando segnali di crescita nelle prestazioni. Il reparto nevralgico della Vecchia Signora, però, non ha ancora la qualità necessaria per competere per il vertice in Italia e soprattutto in Europa. Per questo, Nedved e Cherubini stanno programmando un grande colpo di calciomercato per la prossima estate. Il sogno, è quello di un ritorno di Pogba a Torino e la trattativa potrebbe decollare già a gennaio.

La Juventus sacrifica uno tra Rabiot e McKennie per arrivare a Pogba

Come riportato dal giornalista Rudy Galetti, la Juventus starebbe pensando di finalizzare almeno due cessioni per fare spazio al fuoriclasse francese. E, addirittura, già a gennaio potrebbe far firmare a Pogba un precontratto. Il primo tra i sacrificati dovrebbe essere Aaron Ramsey, in rotta con l’ambiente e sempre alle prese con guai fisici. Cedendo il gallese, i bianconeri risparmierebbero 7 milioni netti a stagione, ovvero la cifra alla quale ammonta il suo ingaggio.

Non basterebbe, per finanziare il colpo Pogba, che arriverebbe si a parametro zero a giugno, ma che chiederebbe ai bianconeri più di 15 milioni di euro di stipendio, la sola vendita di Ramsey. Un’altra cessione, sempre a centrocampo, sarebbe necessaria per liberare spazio salariale e vedrebbe coinvolto uno tra McKennie e Rabiot.