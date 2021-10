L’Inter perde i pezzi: doppio scippo, ci pensa Conte!

Il calciomercato dell’Inte può vedere due addii con il grande ex Antonio Conte pronto a strapparli ai nerazzurri

Mancano pochi giorni al ritorno in campo per l’Inter di Simone Inzaghi che, dopo la sosta per le Nazionali, affronterà la Lazio di Sarri. Un ritorno al passato per il tecnico piacentino che, tuttavia, deve valutare possibili guai più seri in vista del futuro. In ottica calciomercato, infatti, il grande ex Antonio Conte potrebbe preparare un doppio scippo ai campioni d’Italia, a zero, durante la prossima estate. Il ritorno in panchina dell’ex commissario tecnico appare sempre più vicino, con l’ipotesi Newcastle che può regalare sorprese vista la portata economica della proprietà pronta a rilanciare la società inglese. In tal senso, il Newcastle potrebbe farsi avanti per Marcelo Brozovic che andrà a parametro zero il prossimo 30 giugno e non ha ancora rinnovato con l’Inter.

LEGGI ANCHE >>>Post Perisic a sorpresa: l’Inter guarda in Premier League

LEGGI ANCHE >>>La big inglese si fa sotto con lo scambio: no secco dell’Inter

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Non solo Brozovic: due big da Conte

Ma non solo. Nelle ultime ore si è affacciata un’altra ipotesi, con Conte pronto a puntare ‘gratis’ anche sull’altro croato: Ivan Perisic.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

L’esterno lascerà Milano e le sue richieste d’ingaggio da 6 milioni per i prossimi tre stagioni potrebbe essere accontentate dagli inglesi.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Brozovic ha scelto: firma da 36 milioni

LEGGI ANCHE >>>Colpo in scadenza, è sfida all’Inter: ci provano Juve e Milan

Cifre che l’Inter non pare disposta ad offrire all’esterno, con Conte alla finestra pronto a firmare il doppio scippo ai nerazzurri.