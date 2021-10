La Juventus pensa a come rinforzare il centrocampo nel prossimo futuro: Allegri ha avanzato una richiesta alla società, possibile scambio

Pausa dal campo per la Juventus, ma non dal calciomercato. La società è sempre attenta in ottica futuro, a maggior ragione considerando l’ultima deludente sessione estiva. Non è un segreto come i bianconeri vogliano alzare il livello del proprio centrocampo. Il reparto è calato a vista d’occhio negli anni e l’arrivo del solo Locatelli, per quanto siano indiscutibili le sue qualità, non può bastare a risollevare le sorti della mediana. La ‘Vecchia Signora’, perciò, si guarda attorno e, come vi avevamo raccontato, ha individuato nell’ex Napoli Allan – attualmente in forza all’Everton – un profilo idoneo, per cui potrebbe tentare di intavolare uno scambio con Ramsey.

La conferma arriva dal giornalista Fabio Santini, intervenuto ai microfoni di ‘7Gold’, con anche un ulteriore dettaglio svelato: “Allegri ha chiesto un calciatore che a Napoli conoscono molto bene, perché in Campania ha disputato ottime annate: sto facendo riferimento ad Allan. All’Everton, come parziale contropartita, potrebbe finire Ramsey“. Il collega di ‘Libero’, poi, ha parlato anche di Kulusevski: “Per quello che concerne il mercato in uscita, invece, Fabio Paratici ha messo nel mirino Kulusevski. Il dirigente ex Juve è un estimatore dello svedese“.