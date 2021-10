Il Milan può dire addio a Leao: l’erede è già in Italia

Il club rossonero valuta un possibile colpo a sorpresa in attacco: Leao a rischio addio in estate

La pesante vittoria in casa dell’Atalanta mantiene il Milan di Pioli ad un passo dal Napoli, capolista in Serie A e a punteggio pieno dopo sette giornate. Un ruolino di marcia quasi perfetto per i rossoneri che, in questo momento, si stanno godendo le sfavillanti prestazioni di Rafael Leao. Dopo una stagione tra alti e bassi, il portoghese ha preso per mano il Milan a suon di giocate da talento vero e che hanno accostato il classe ’99 a diversi top club in Europa. L’attaccante, arrivato per poco meno di 30 milioni a Milanello nell’estate 2019, ha messo a segno già 4 reti ed 1 assist vincente, nelle 9 apparizioni con il ‘Diavolo’ tra campionato e coppe. L’ex Lille potrebbe dunque fare le valigie e, per almeno 40 milioni di euro, salutare la squadra di Pioli ed il calcio italiano. Uno scenario che vedrebbe il Milan già vigile sul possibile erede di Leao, già identificato da tempo e che in questo momento sta brillando proprio in Serie A: ecco di chi si tratta.

Milan, ‘rischio’ cessione per Leao: erede a zero

Leao ed il Milan possono salutarsi nel prossimo calciomercato estivo. Maldini e Massara tornerebbero a pensare a Jeremie Boga, gioiello del Sassuolo che i rossoneri già in estate avevano messo nel mirino.

24 anni ed in scadenza nel 2022 con la società romagnola, Boga ha collezionato prestazioni di altissimo livello con 7 gare disputate e 2 assist, in 552′ in campo con la squadra di Dionisi.

Plusvalenza per Leao ed un colpo a costo zero per i rossoneri, vista la scadenza del classe 1997 il prossimo 30 giugno.