Addio inevitabile: la Juventus ‘blocca’ il colpaccio a zero

La cura Allegri ha funzionato? Ancora presto per dirlo, ma i segnali positivi stanno crescendo. La Juventus arriva da 4 vittorie consecutive tra campionato e Champions League e due di questi successi sono stati realizzati contro Chelsea e Torino. I bianconeri, nell’arco degli ultimi 180 minuti, hanno dimostrato di saper soffrire e portare comunque a casa il risultato. Dimostrano sempre più equilibrio, aspetto mancante nelle prime uscite stagionali e dettaglio noto per essere fondamentale nella gestione del tecnico livornese. Ora c’è la sosta e l’allenatore spera di poter riavere a disposizione Paulo Dybala in vista del big match contro la Roma di Mourinho.

Dopo i giallorossi, poi, ci sarà l’Inter. Necessario adesso per la ‘Vecchia Signora’ dare continuità di risultati. La fiducia è in aumento, ma per il potenziamento della squadra non si potrà non passare ovviamente dal calciomercato. A maggior ragione considerando l’ultima deludente sessione estiva. La società, infatti, tiene alta la concentrazione in questo senso, alla ricerca di possibili ghiotte occasioni per alzare l’asticella. A tal proposito, attenzione alla Spagna.

Calciomercato Juventus, addio e colpaccio a zero

Stiamo parlando del Real Madrid e, in particolare, di Isco. Da tempo nel mirino della Juve, il trequartista spagnolo non sta riuscendo a ritagliarsi spazio nonostante l’arrivo di Ancelotti in panchina. Come riferisce ‘Defensacentral.com’, l’addio appare quindi inevitabile, considerando il contratto in scadenza giugno 2022.

Il rinnovo, quindi, non dovrebbe avvenire e la ‘Vecchia Signora’ potrebbe approfittarne. L’intenzione, però, è quello di acquistarlo solo a parametro zero, perciò è possibile decida di bloccarlo già a gennaio per giugno. Per facilitare il colpo, i bianconeri proverebbero a cedere Aaron Ramsey, ormai quasi ai margini del progetto. Il gallese percepisce, inoltre, 7 milioni di euro netti a stagione, gli stessi dell’ex Malaga al Real. La Juventus può affondare il colpaccio a zero.