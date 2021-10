Inter in ansia per l’addio di Skriniar: il sostituto arriva a costo zero

L’Inter valuta con grande attenzione il futuro di Milan Skriniar. In caso di addio, i nerazzurri potrebbero fiondarsi su un sostituto a condizioni molto vantaggiose

Il futuro di Milan Skriniar all’Inter resta in bilico. Le ottime prestazioni del difensore centrale ex Sampdoria hanno permesso ai nerazzurri di attestarsi tra le prime posizioni in classifica in quest’inizio di Serie A. Allo stesso tempo, però, le maggiori big internazionali restano alla finestra per il futuro del difensore. Lo slovacco, infatti, è da tempo nel mirino di alcune delle società top a livello europeo. Piace anche, e non poco, al Bayern Monaco, che potrebbe tentare di acquistarlo attraverso uno scambio decisamente interessante.

La situazione economica dell’Inter, inoltre, non permette grandi slanci sul calciomercato. C’è un buco in bilancio da ripianare e i nerazzurri di fronte a offerte monstre saranno per forza costretti a pensarci. Ciò impone una riflessione sempre più attenta anche sull’eventuale sostituto del centrale slovacco. La Beneamata potrebbe aver trovato il profilo giusto in Ligue 1 e le condizioni del suo arrivo sarebbero decisamente vantaggiose.

L’Inter studia la mossa sul calciomercato: arrivo a costo zero per il post Skriniar

L’Inter è, dunque, costretta a guardarsi intorno e non è facile trovare un sostituto a condizioni vantaggiose e che non faccia rimpiangere troppo un profilo come Skriniar. Il nome giusto potrebbe arrivare dalla Ligue 1, o meglio a costo zero. Stiamo parlando di Jason Denayer, centrale che andrà in scadenza di contratto a giugno 2022, ora in forza al Lione. L’Inter potrebbero prenderlo gratis a fine anno o accelerare per gennaio, in caso di addio già in inverno di Skriniar. Un profilo interessante e una pista che andrà approfondita nelle prossime settimane.