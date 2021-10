L’Atletico sfida la Premier: 40 milioni per lo ‘scippo’ al Milan

Il talento è in stato di grazia e attira le big di Premier e l’Atletico. Per ‘scipparlo’ al Milan occorrono almeno 40 milioni

E’ iniziata col piede giusto la stagione di Rafael Leao. Il talento milanista è andato a segno nuovamente nel posticipo domenicale contro l’Atalanta, gol che si è rivelato decisivo per le sorti del risultato (3-2 in favore dei rossoneri). In totale, fin qui, il classe ’99 ha segnato 4 reti (3 in campionato e 1 in Champions) ed ha fornito sempre grandi prestazioni. Il portoghese sta facendo parlare molto di sè ed attira le grandi big del panorama calcistico europeo. Era del resto inevitabile, per il Milan, esporsi a tali ‘rischi’ con il ventiduenne che si sta facendo apprezzare grazie alle sue qualità, che pian piano stanno emergendo sempre di più. Inevitabile anche, però, che il prezzo del gioiellino lieviti e che per toglierlo ai ‘diavoli’ servirà un importante esborso economico.

LEGGI ANCHE >>> Assalto dalla Spagna per Sanchez, il sostituto arriva dalla Serie A

LEGGI ANCHE >>> Triplo addio choc in casa Inter: assalto del Real Madrid

Leao, al Milan non meno di 40 milioni

Le grandi prestazioni di Leao fanno salire il prezzo. Guardano con interesse le big di Premier League, ma non solo. Anche l’Atletico Madrid – folgorato da quella rovesciata che ha sfiorato il gol in Champions – potrebbe bussare alla porta del Milan in futuro per l’esterno offensivo. I rossoneri, dal proprio canto, potrebbero prendere in considerazione soltanto offerte a partire dai 40 milioni di euro, base d’asta dunque per trattare il talento con la numero 17. La folta concorrenza tra le grandi squadre europee potrebbe infatti far scatenare un’asta per il talento rossonero in splendida forma.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il Milan dovrà dunque prepararsi all’assalto delle big su Leao, che partita dopo partita si sta rendendo sempre più decisivo e importante per la squadra di Stefano Pioli, che gli sta dando fiducia e i giusti consigli per crescere e diventare un top player di livello mondiale.