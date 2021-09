“Juventus-Chelsea non è decisiva” | L’obiettivo numero uno di Nedved

La Juventus debutta allo Stadium in Champions League contro il Chelsea: le parole di Nedved nel pre-gara

La Juventus torna a respirare le notti di grande calcio europeo. Dopo la vittoria al debutto sul campo del Malmo, i bianconeri aprono le porte dello Stadium al Chelsea di Tuchel. La partita può indirizzare le sorti del girone di Champions League e gli stimoli per i bianconeri – contro i campioni in carica – non mancano.

Una partita importante, ma non decisiva. È questo il pensiero di Pavel Nedved, vice presidente della Juventus. Il dirigente ha parlato nel pre-gara ai microfoni di ‘Prime Video’: “Vincere darebbe una spinta a tutto l’ambiente“. Poi aggiunge: “Voglio vedere il cuore in campo, magari esci sconfitto, ma non esci male, anzi con grandi convinzioni“.

La Juventus non ha iniziato nel migliore dei modi il campionato, ma le due vittorie contro Spezia e Sampdoria hanno rimesso i bianconeri in carreggiata. Inevitabile, quindi, parlare anche di obiettivi: “Il numero uno è vincere lo scudetto. Champions? Non è un’ossessione, ma una sana volontà di fare bene“, dice Nedved.

Juventus-Chelsea, parla Nedved

L’ultima battuta è dedicata al ritorno dei tifosi allo stadio: “E’ bellissimo, mi dispiace non sia al 100% è un vero peccato, ma speriamo arrivi presto. È fantastico ritrovare la gente, soprattutto per i giocatori”. Juventus e Chelsea arrivano all’appuntamento entrambe a quota tre punti nel girone, dopo aver battuto rispettivamente Malmo e Zenit nella gara d’esordio.