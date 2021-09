Calciomercato Juventus, i bianconeri tentano l’assalto a Kanté. I bianconeri offrono due pedine, il Chelsea ne chiede un’altra.

La Juventus è disposta a fare sul serio per N’Golo Kanté. Il centrocampista franco-maliano è l’obiettivo principale perla mediana bianconera, ma portarlo via dal Chelsea non sarà missione semplice. In questi anni Kanté ha dimostrato di essere uno dei migliori interpreti al mondo del suo ruolo, e all’età di 30 anni ha raggiunto il punto massimo di maturazione. Parliamo – dunque – di un vero e proprio top player che farebbe fare ai bianconeri il tanto agognato salto di qualità nella zona nevralgica del campo.

Ecco perché la Juventus è disposta a mettere sul piatto i cartellini di due calciatori. Il primo è quello del jolly difensivo brasiliano Danilo, classe ’91 legato ai bianconeri da altri due anni e mezzo di contratto. Per lui si tornerebbe di un ritorno in Inghilterra, dato che ha già vestito la maglia del Manchester City. Il secondo nome è quello di Weston McKennie, centrocampista statunitense classe ’98.

Calciomercato Juventus, si dialoga col Chelsea per Kanté

Una doppia offerta di calciatori che però non soddisferebbe il Chelsea. I Blues infatti – per lasciar patire N’Golo Kanté – vorrebbero ottenere in cambio le prestazioni di Manuel Locatelli, appena acquistato dalla Juventus che lo ha prelavato dal Milan questa estate. In questo modo alla corte di Thomas Tuchel – insieme a Jorginho – ci sarebbero due campioni d’Europa.