L’Atalanta batte 1-0 lo Young Boys e si porta in testa al girone di Champions League: decisivo Pessina. Vince lo Zenit nel gruppo della Juventus

L’Atalanta conquista una pesante vittoria contro lo Young Boys e si porta in testa al girone F di Champions League. Una partita tesa, dove la Dea ha costruito diverse occasioni da gol. Mister Gasperini deve pero fare i conti anche con l’infortunio muscolare di Gosens, uscito al 10′ del primo tempo. I nerazzurri passano in vantaggio al 19′ con un autogol, ma il Var annulla per fuorigioco di Toloi nell’azione.

Ci prova anche Zapata, ma trova sulla sua strada un super portiere. L’occasione più grande capita però sui piedi di Pessina che da un metro dalla porta, non riesce a spingere in rete il pallone. Il centrocampista si fa però perdonare nella ripresa: al 68′ Zapata lavora un gran pallone sulla corsia destra, poi il numero 32 anticipa di netto Hefti e deposita in rete il pallone della vittoria. L’Atalanta batte lo Young Boys e si porta a quota 4 punti in classifica.

Nel girone della Juventus, vince lo Zenit San Pietroburgo, che regola la pratica Malmo con un netto 4-0. Dopo il gol di Claudinho al 9′, i russi dilagano nella ripresa: a segno Kuzjaev, Sutormin e Wendel. Lo Zenit sale così a quota 3 punti nel girone, in attesa del big match delle ore 21 tra Juventus e Chelsea.

Champions League, Atalanta-Young Boys 1-0: il tabellino

ATALANTA-YOUNG BOYS 1-0

Marcatori: 68′ Pessina

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta (90′ Pezzella), De Roon, Freuler (90′ Koopmeiners), Gosens (11′ Maehle); Malinovskyi (74′ Muriel), Pessina (74′ Pasalic); Zapata.

Allenatore: Gasperini.

YOUNG BOYS (4-3-2-1): Von Ballmoos; Hefti (83′ Maceiras), Camara, Lauper, Garcia; Aebischer (82′ Spielmann), Martins Pereira, Sierro (68′ Mambimbi); Elia (66′ Rieder), Ngamaleu; Siebatcheu (66′ Kanga).

Allenatore: Wagner.