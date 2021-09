Svolta Donnarumma: accordo tra Juventus e Raiola

La Juventus vuole rinforzare la propria porta e c’è una clamorosa novità riguardo Donnarumma: la bomba dalla Spagna

È un periodo particolare quello che sta vivendo Gianluigi Donnarumma, che dopo aver vinto l’Europeo si è trasferito al Paris Saint-Germain a parametro zero. Il portiere classe 1999 però ha iniziato male la stagione dal punto di vista del minutaggio, visto che si è già seduto diverse volte in panchina anche se ieri ha fatto il suo esordio in Champions League contro il Manchester City.

In ogni caso, però, il titolare sembra essere comunque Keylor Navas e il club francese potrebbe decidere di puntare su di lui ancora un altro anno. Per questo Gianluigi Donnarumma deve valutare attentamente la situazione e presto potrebbe esserci il clamoroso ritorno in Italia.

Calciomercato Juventus, accordo con Raiola per l’acquisto di Donnarumma in prestito

Secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes.com’, la Juventus starebbe seguendo la situazione e avrebbe addirittura trovato un accordo con Mino Raiola per il trasferimento in prestito di Gianluigi Donnarumma nei prossimi mesi. L’affare però non sarebbe comunque chiuso in quanto ci sarebbe ancora da trovare un accordo con il Paris Saint-Germain, ma in questo modo i francesi risolverebbero un problema di spogliatoio in quanto non ci sarebbe più la concorrenza agguerrita tra portieri.

La Juventus a sua volta vuole assicurarsi un estremo difensore affidabile dopo l’inizio negativo di Szczesny e il campione d’Europa sarebbe sicuramente un rinforzo di spessore.