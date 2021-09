Hakan Calhanoglu non sta convincendo con la maglia dell’Inter di Simone Inzaghi: le ultime di calciomercato sul club nerazzurro, interessato ad un obiettivo del Milan

L’Inter di Simone Inzaghi sfida lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi in occasione della seconda giornata della fase a gironi di Champions League. I nerazzurri sono arrivati al match in terra ucraina, decisivo ai fini della qualificazione dopo la sconfitta interna contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, dal pareggio in casa con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini in quella che è stata una delle partite più emozionanti finora di questa stagione calcistica. I nerazzurri, nell’ultima finestra di calciomercato, hanno accolto Hakan Calhanoglu a parametro zero dal Milan di Stefano Pioli. Un’operazione definita intelligente da molti addetti ai lavori, ma che non sta portando i frutti sperati sul rettangolo verde.

Il giocatore turco infatti, dopo un super inizio in casa contro il Genoa, ha iniziato a soffrire un po’ l’impatto di San Siro, sponda nerazzurra, e non sta convincendo nè dal punto di vista tecnico, nè da quello tattico e l’Inter sta già riflettendo su un suo possibile sostituto nel prossimo futuro: attenzione al nome di Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo.

Per restare sempre aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Rinnovo Dybala: ecco la data oltre la quale la Juventus non andrà

Calciomercato Inter, obiettivo Frattesi: concorrenza al Milan

L’Inter avrebbe posato quindi i suoi sul profilo di Davide Frattesi, giovane titolare del Sassuolo ora di Alessio Dionisi. L’ex giocatore dell’Empoli, nonostante il salto dalla cadetteria al massimo campionato, non ha abbassato il suo rendimento e sta giocando ottime sfide con la maglia del club neroverde.

Sulle sue tracce c’è anche il Milan di Stefano Pioli che, con la presenza di Maldini e Massara in dirigenza, è sempre molto vigile ed attento su questo tipo di obiettivi. L’Inter, per regalare un centrocampista di assoluto livello, proverà a battere sul tempo e sul lato economico i rossoneri nelle prossime finestre di calciomercato.