Juventus-Chelsea, Allegri dà quattro titolari | “Ecco il segreto per vincere”

La Juventus ospita il Chelsea nella seconda giornata di Champions League: Allegri presenta il match in conferenza stampa

La Juventus debutta in Champions League davanti al proprio pubblico contro il Chelsea campione in carica. Fischio d’inizio previsto per mercoledì 29 settembre all’Allianz Stadium: le due squadre si trovano a quota tre punti nel girone, dopo che hanno entrambe vinto alla prima giornata. Un match delicato che può dire molto sulla lotta al primo posto del gruppo.

L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, è intervenuto in conferenza stampa per presentare i temi della sfida: “Ci vorrà tecnica, il Chelsea è una squadra solida, forte in contropiede e sulle palle inattive”. Poi aggiunge: “Servirà pazienza, contro il club inglese il primo vero test che speriamo di superare”.

Le curiosità si spostano poi sulle scelte di formazione. Ramsey non sarà della partita, ma Allegri lascia diversi dubbi: “Deciderò nella rifinitura chi giocherà, il modulo è variabile”. Poi, però, dà i nomi di quattro titolari: “Posso dire che ci saranno dal primo minuto Szczesny, Alex Sandro, Locatelli e Danilo“. L’allenatore, poi, si aspetta un salto di qualità da Rabiot: il francese deve segnare più gol per le qualità che ha in dote.

Juventus-Chelsea, Allegri presenta il match

L’ultima battuta è poi dedicata alla Champions League: “Per battere il Chelsea serve ambizione, solo così si vincono questi tipi di partita e si può sperare di arrivare in finale”. E chiude: “Lavoriamo per ottenere il massimo e vincere sia la coppa che il campionato. Non so se ci riusciremo, ma è nostro dovere provarci”.