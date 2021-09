Inter, obiettivo Onana per la porta | Annuncio a sorpresa

L’Inter pensa al post-Handanovic e valuta anche il profilo di Onana: l’annuncio dell’Ajax a sorpresa

L’Inter vola in campionato, ma fatica in Champions League. L’inizio di stagione è a corrente alternata per i nerazzurri che devono ancora assestarsi dopo la rivoluzione estiva. I cambiamenti non sono finiti e a fine anno si verificheranno ulteriori avvicendamenti. Il riferimento è in prima battuta a Samir Handanovic, in scadenza a giugno 2022.

Il capitano nerazzurro ha iniziato bene la stagione, ma continua a non mostrare la stessa sicurezza di alcuni anni fa. Il contratto è in scadenza e difficilmente sarà rinnovato, anche per una questione anagrafica. L’Inter è pronta a puntare su un nuovo portiere e tra gli obiettivi c’è anche André Onana. Il 25enne ha la medesima situazione contrattuale con l’Ajax e potrebbe lasciare l’Olanda.

Il portiere – attualmente squalificato – aveva annunciato di voler lasciare aperta la porta ad un eventuale rinnovo, ma l’Ajax sembra avere altre idee. Marc Overmars, direttore sportivo dei Lancieri, ha infatti rilasciato un’intervista a ‘Ziggo Sport’: “Non stiamo lavorando a un nuovo contratto“.

Inter, novità su Onana: l’annuncio a sorpresa

Overmars sembra quindi lanciare un messaggio all’Inter: “Ci abbiamo provato nei mesi scorsi, ma non siamo arrivati ad un accordo. Poteva andare via già la scorsa estate”. Onana non resterà all’Ajax: ora sta ai nerazzurri capire se si vuole avviare una trattativa con il giocatore.