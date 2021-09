Inter, obiettivo Onana tra i pali | L’annuncio del portiere sul futuro

L’Inter ha un portiere tra gli obiettivi delle prossime sessioni di mercato: occhi su Onana, che fa un annuncio sul suo futuro

L’Inter si gode un inizio di campionato più che positivo. La squadra di Simone Inzaghi non sembra aver risentito del terremoto di mercato vissuto in estate. I nerazzurri sono ancora imbattuti (4 vittorie, 1 pareggio) e vantano il miglior attacco del torneo (18 gol fatti). Tutto perfetto, tranne qualche disattenzione in difesa. Samir Handanovic, nelle ultime prestazioni, ha riscattato alcune apparizioni dove è apparso sottotono, ma il futuro dello sloveno sembra già deciso.

Handanovic va in scadenza con l’Inter a giugno e non rinnoverà il suo contratto. Il capitano è pronto a lasciare, con i nerazzurri che già sondano il mercato a caccia di un degno sostituto. Tra i possibili eredi c’è il nome di André Onana, classe 1996 e con un contratto in scadenza con l’Ajax nel 2022. Personalità, esperienza europea e bravura tecnica: il nome piace. Il camerunense è attualmente squalificato, ma tornerà a giocare a novembre.

Il mancato rinnovo con l’Ajax ha aumentato le congetture su una sua partenza, ma a spegnere gli entusiasmi è stato lo stesso Onana: “In estate c’è stata la possibilità di andare a giocare in Francia. Ho parlato con Lione e Nizza, ma non abbiamo trovato un accordo“, ha confidato al ‘De Telegraaf‘.

Calciomercato Inter, Onana per il post Handanovic

Il portiere ha poi parlato del suo futuro: “Potrei anche rinnovare il contratto con l’Ajax, inserendo una clausola non troppo alta. Tutto è negoziabile, sono ancora aperto alla possibilità di rimanere in questo club“. Onana non chiude quindi la porta e lancia un messaggio – indiretto – all’Inter. La trattativa è tutt’altro che impostata.