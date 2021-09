La Juventus rinuncia al bomber: via libera Inter ad una condizione

Il bomber potrebbe lasciare il proprio club a partire dalla prossima estate e Juventus e Inter ci pensano: ma l’affare è complicato

La Juventus e l’Inter sono molto attente alle occasioni che presenta il mercato anche a partire dalla prossima estate. Sembrava molto vicino, per esempio, l’addio di Joao Felix dall’Atletico Madrid e invece è rimasto alla corte di Simeone. Ma il suo futuro nel 2022 potrebbe essere lontano da Madrid: insistono infatti i rumors che vedono il portoghese approdare in un top club. Juventus e Inter restano alla finestra, anche se ci sono alcuni aspetti da tenere in considerazione.

Juventus e Inter, per Joao Felix costi altissimi

Juventus e Inter restano infatti in prima fila per Joao Felix, ma i costi restano altissimi. Si parla di un giocatore dal valore di almeno 100-120 milioni di euro e di un ingaggio da 7 milioni l’anno. La Juve è in un periodo particolare e al momento non se la sente di effettuare investimenti di questa portata. L’Inter, invece, si presenterebbe alla porta dell’Atletico Madrid solo con l’addio di Lautaro Martinez, che tra l’altro occupa una posizione simile a quella del portoghese. El Toro è molto ambito in Spagna: oltre che dai Colchoneros, anche da Barcellona e Real Madrid.