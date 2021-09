Inter, svolta per l’erede di Handanovic: “Ha firmato un pre-contratto”

Un obiettivo dell’Inter per la porta ora presieduta da Handanovic avrebbe già firmato un pre-contratto: svolta nel calciomercato nerazzurro

Torna la Champions League, con Inter, Milan, Atalanta e Juventus che a breve scenderanno nuovamente in campo per la seconda giornata dei rispettivi gironi. In particolare, i nerazzurri affronteranno in trasferta lo Shakhtar Donetsk. Uno scontro affascinante, soprattutto per la presenza di De Zerbi sulla panchina dei padroni di casa, e non da sottovalutare. La ‘Beneamata’ viene, inoltre, dal pareggio burrascoso contro l’Atalanta e vuole tornare subito alla vittoria.

Durante la partita contro la ‘Dea’ si è rivista un’altra prestazione opaca da parte di Samir Handanovic. Le quotazioni dello sloveno sono in ribasso da stagioni ormai e il suo futuro appare sempre più lontano da Milano. A meno di sorprese, infatti, non verrà rinnovato il suo contratto in scadenza giugno 2022. I lombardi, non a caso, si muovono in sede di calciomercato da tempo per l’erede: il primo nome sulla lista è André Onana dell’Ajax. Si tratta di una ghiotta occasione dal punto di vista economico, poiché anche l’accordo del camerunense con gli olandesi terminerà la prossima estate. A tal proposito, arriva un importante annuncio dall’Olanda.

LEGGI ANCHE>>> Cristiano Ronaldo fa la lista della spesa: Milan e Inter tremano

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus e Milan, addio choc a zero: ora cambia tutto

Calciomercato Inter, svolta Onana per il post Handanovic: “Firmato un pre-contratto”

Freek Jansen, giornalista di ‘Voetbal International’, si è espresso sulla situazione del classe ’96: “All’Ajax sono convinti che il giocatore abbia firmato un pre-contratto con un club straniero, nonostante l’estremo difensore nelle ultime settimane avesse dato segnali positivi per il futuro nel club olandese”. Che sia l’Inter il club in questione, lo scopriremo più avanti.