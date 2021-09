Shakhtar Donetsk-Inter, Inzaghi: “Non è decisiva. Ecco cosa vorrei vedere”

L’Inter affronta domani lo Shakhar Donetsk, per la seconda giornata del girone D di Champions League: le parole di Inzaghi alla vigilia

È di nuovo tempo di Champions League in casa Inter. La ‘Beneamata’ scenderà in campo domani, martedì 28 settembre alle ore 18:45, contro lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi. Il match sarà valido per la seconda giornata del girone D. Mister Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’incontro. Di seguito le sue parole: “Lo Shakhtar ha fatto un grandissimo percorso. Sono passati più di 20 anni dal mio gol con la Lazio e, nel frattempo, ha fatto un grande cammino arrivando vicino alla finale di Europa League e anche negli ultimi anni ha disputato ottime Champions. Sicuramente domani vorrà metterci in difficoltà”.

GARA DECISIVA: “Non lo è ancora, ma di certo è molto molto importante. Loro sono una grande squadra molto ben allenata, con individualità importanti. Dovremo essere bravi a fare una buona partita, sapendo che veniamo da una gara giocata bene contro l’Atalanta. La squadra e la sua reazione mi sono piaciute molto”.

DE ZERBI: “Dopo aver osservato lo Shakhtar nelle ultime partite, si vede che sta cercando di portare le sue idee di calcio ed è stato molto bravo, perché in due mesi e mezzo assomiglia molto alle sue idee. Anche se ovviamente ha apportato delle modifiche seguendo i calciatori che sono qua e che hanno un grandissimo valore”.

SULLA PARTITA: “Avevo chiesto una squadra pronta a reagire, pronta a giocare bene a calcio. Queste due cose si sono viste nelle prime sei partite. Vorrei vedere più equilibrio, attacchiamo con tanti uomini e sviluppiamo tanto calcio, ma probabilmente dobbiamo cercare scelte più semplici, sbagliando passaggi facili a volte si prendono transizioni e contropiedi molto pericolosi”.