Cristiano Ronaldo fa la lista della spesa: Milan e Inter tremano

Il Manchester United, nonostante l’arrivo di Varane, ha ancora problemi in difesa. Ronaldo consiglia due big delle milanesi ai dirigenti

Il Manchester United, reduce dalla sconfitta interna contro l’Aston Villa, in questo avvio di stagione ha mostrato progressi in fase offensiva ma ancora non sembra solido in difesa. L’arrivo di Cristiano Ronaldo ha permesso ai Red Devils di aumentare il numero di gol messi a segno, mentre non sembra bastare l’acquisto di Varane per rendere impenetrabile la retroguardia. L’asso portoghese, starebbe facendo pressing sulla dirigenza affinché faccia un tentativo di calciomercato per due dei centrali più dominanti della Serie A.

Skriniar e Tomori nel mirino di Cr7 | I timori di Inter e Milan

Il cinque volte Pallone d’Oro, avrebbe inserito Milan Skriniar e Fikayo Tomori nella lista degli obiettivi che il Manchester dovrebbe provare a inseguire la prossima estate. Il ventiseienne slovacco ha un contratto in scadenza con l’Inter nel 2023 e i nerazzurri non lo lascerebbero partire per una cifra inferiore ai 65 milioni di euro.

Il centrale del Milan, invece, è stato riscattato in estate dai rossoneri ed è già un baluardo della retroguardia di Pioli. Anche per lui servirebbe un’offerta monstre dello United. Il timore che le due milanesi possano perdere i loro riferimenti difensivi c’è. Quando chiama uno come Cr7, difficile resistere alla tentazione.