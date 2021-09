Cessione Juve in Serie A: destinazione a sorpresa

Calciomercato Juve: possibile cessione in prestito per Kaio Jorge. Ipotesi in Serie A: tutti i dettagli

“Per Alvaro Morata una lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale della coscia destra”, “per Paulo Dybala una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Entrambi rientreranno a disposizione dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali”. Lo ha comunicato la Juventus attraverso il proprio sito ufficiale dopo gli esami strumentali sostenuti in mattinata dai due attaccanti. Entrambi torneranno a disposizione di Allegri solo dopo la sosta per le Nazionali. Contro Chelsea e Torino, l’unico attaccante di ruolo a disposizione del tecnico sarà dunque Moise Kean. Anche Kaio Jorge, infatti, si rivedrà al termine della seconda pausa stagionale. Per il centravanti brasiliano si profila comunque un ruolo marginale in questa prima stagione in bianconero: l’inserimento sarà graduale, ma non è nemmeno da escludere un possibile prestito in Serie A per trovare subito spazio e un minutaggio importante. Ecco la possibile destinazione. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juve, Kaio Jorge in prestito in Serie A: la possibile destinazione

La Juventus potrebbe subito intervenire in attacco già nel calciomercato invernale. Un nuovo arrivo nel reparto avanzato che chiuderebbe ulteriormente gli spazi a Kaio Jorge. Per l’ex Santos la Juventus potrebbe così pensare ad una cessione in prestito secco fino al termine della stagione. In questo senso, una possibile destinazione è l’Udinese di Gotti. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

La squadra friulana fatica a fare gol ed ha finora il terzo peggior attacco del campionato. La dirigenza potrebbe così pensare anche al giovane talento della Juventus, ancora tutto da scoprire, e in primo luogo da lanciare nel nostro campionato.