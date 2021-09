Agnelli rilancia il progetto Superlega: “Ecco perchè è necessaria”

Andrea Agnelli, in una lettera agli azionisti della Juventus, pone l’accento sul sistema calcio “ormai obsoleto” e rilancia la Superlega

Nella lettera inviata dal presidente della Juventus, Andrea Agnelli, agli azionisti del club in occasione della relazione di bilancio della società,il numero uno bianconero si è concentrato principalmente su quello che prevede essere il futuro del calcio mondiale e sul progetto Superlega. “La programmazione sana e credibile di una società non può basarsi su obsolete impalcature di sistema, pena il ridimensionamento collettivo del comparto, cioè quanto di meno auspicabile per il calcio, lo sport più popolare del mondo”, ha scritto Agnelli, palesando la volontà di insistere nel provare a convincere le istituzioni calcistiche a proiettarsi nel futuro, seguendo determinate indicazioni.

Agnelli sulla Superlega: “Ecco perché è necessaria”

Agnelli, nella lettera prosegue poi spiegando i tre motivi per i quali la nascita della nuova competizione sarebbe necessaria. La prima ragione sarebbe di carattere economico, la Superlega infatti garantirebbe un maggiore controllo dei costi ” contribuendo, contrariamente a quanto affermato anche in sedi autorevoli, all’equilibrio competitivo delle competizioni”. In secondo luogo rappresenterebbe “un forte impegno alla mutualità e solidarietà”.

Infine, la Superlega rilancerebbe “un nuovo concetto di meritocrazia sportiva”, che secondo il presidente della Juventus, “non può basarsi esclusivamente sulle performance domestiche in ossequio a equilibri geopolitici e commerciali che dovrebbero rimanere estranei all’essenza dello sport”.