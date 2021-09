La Premier League si intromette: il Milan resta al palo

Il Milan potrebbe perdere uno dei suoi obiettivi per il centrocampo: i soldi della Premier League potrebbero fare la differenza

Il Milan cerca nuovi colpi per rinforzare il centrocampo di Stefano Pioli, per alzare il livello qualitativo della squadra. Sulla lista del direttore tecnico Paolo Maldini ci sono diversi elementi, tra questi Luis Alberto, che ieri ha dato prova di grande forza contro la Roma. Il centrocampista spagnolo l’estate scorsa voleva lasciare la Lazio, arrivando addirittura a non presentarsi in ritiro. Ora sembra tutto rientrato, ma è inevitabile pensare al suo addio considerando anche le prestazioni di alto livello. Anche se si parla, chiaramente, di un addio che si concretizzerebbe la prossima estate.

Milan, la Premier League su Luis Alberto

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net‘, il Leicester sta cercando sostituti di Maddison e Tielemans e Luis Alberto è il primo della lista. Lo spagnolo ha già vestito la maglia del Liverpool, non trovando mai spazio e approdando successivamente alla Lazio. Un’occasione di rivincita verso la Premier League, campionato che lo ha snobbato. Per il Milan si fa dura, anche perché la disponibilità economica del Leicester è molto alta e non avrebbe problemi a sborsare i 50 milioni richiesti dalla Lazio.