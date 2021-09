Delude in Spagna, possibile ritorno in Italia: ecco i dettagli

Le big d’Italia sono sempre alla ricerca di profili da urlo in vista della prossima stagione: può tornare in Serie A

Da top player alla delusione con la maglia dell’Atletico Madrid. Finora sotto la gestione Simeone, Rodrigo De Paul ha collezionato soltanto 368 minuti deludendo tutte le aspettative. Tante le critiche ricevute negli ultimi giorni in Spagna per il talentuoso giocatore argentino, che non sta mostrando il suo livello come ai tempi dell’Udinese.

Calciomercato Juventus Inter, c’è anche il Milan: De Paul nel mirino

Da lui si aspettava qualcosa in più come recita dalla Spagna anche il portale “Fichajes.net”. Sulle sue tracce ci sarebbero così sempre le big d’Italia, come Inter, Juventus e Milan, pronte a sfruttare il malcontento del top player sudamericano che non sta attraversando un ottimo periodo di forma.

Il discorso di un possibile trasferimento sarà rinviato a giugno se non si dovesse imporre. Il futuro di De Paul potrebbe essere nuovamente in Serie A dopo gli anni d’oro ad Udine. L’ex numero dieci della compagine friulana non ha ancora segnato un gol con l’Atletico Madrid, che si aspettava qualcosina in più a dire il vero.

Saranno mesi decisivi per lo stesso argentino voglioso di tornare a splendere proprio come lo scorso anno con la maglia dell’Udinese. Il club spagnolo ha creduto in lui fin dall’inizio sborsando anche una cifra considerevole visto il periodo della pandemia. Ora serve soltanto tempo per capire le sue intenzioni.