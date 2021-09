Rinnovo rifiutato: la Juventus fiuta l’occasione in Premier

La Juventus continua a cercare rinforzi a centrocampo e l’occasione potrebbe arrivare dalla Premier: frenata sul rinnovo

Primo successo per la Juventus in campionato, anche se molto sofferto. In casa dello Spezia infatti i bianconeri passano vincendo solo per 2-3, andando anche sotto nel punteggio nel corso della partita. La squadra di Allegri porta a casa i tre punti, ma rimangono le molte lacune in rosa. In particolare i bianconeri continuano a cercare nuovi rinforzi a centrocampo, che al momento sembrerebbe essere il reparto dove bisogna intervenire più rapidamente.

Per la Juventus la grande occasione di mercato potrebbe arrivare dalla Premier League, dove la situazione di rinnovo contrattuale di un centrocampista del Liverpool sembrerebbe aver subito una brusca frenata. Possibile assalto a prezzo scontato da parte dei bianconeri.

Occasione Keita per la Juventus: frenata nel rinnovo con il Liverpool

La Juventus deve registrare qualcosa a centrocampo e ha bisogno di rinforzi, così per la prossima sessione estiva di calciomercato potrebbe spuntare un’ottima occasione dal Liverpool. Infatti nel 2023 a veder scadere il contratto con i ‘Reds’ sarà Naby Keita, centrocampista che in questa stagione potrebbe non rientrare tra le prime scelte di Jurgen Klopp, nonostante la sua grande qualità.

Secondo quanto riportato da ‘SportBild’, sul suo rinnovo con il Liverpool il fatto di non essere un titolare potrebbe essere un grande ostacolo e far frenare le trattative per il prolungamento. Così in estate potrebbe arrivare l’assalto della Juventus, visto che la sua valutazione potrebbe calare intorno ai 25-30 milioni di euro, un prezzo di saldo per un giocatore delle sue qualità.