Doppio obiettivo in Serie A per il Milan: ipotesi maxi scambio

Il Milan vuole rinforzarsi ancora e studia in sede di calciomercato nuove possibilità: doppio obiettivo in Serie A, ipotesi maxi scambio

Continua a vincere e convincere il Milan di Pioli. Fermati solo dalla Juventus, i rossoneri hanno conquistato 4 successi su 5 giornate di campionato e – in attesa del Napoli – hanno appaiato i cugini interisti in testa alla classifica a quota 13 punti. Un inizio di stagione che fa ben sperare per il prosieguo del cammino e alza l’asticella nella casella obiettivi. La squadra sembra aver acquisito maggiore consapevolezza e sta portando avanti con fiducia il lavoro del tecnico. Parte del merito va senza dubbio alla dirigenza, capitanata da Maldini e Massara.

C’è stato bisogno di rimboccarsi le maniche in un’estate complicatissima, dove hanno salutato a parametro zero Donnarumma e Calhanoglu. Il primo è stato sostituito da Maignan, che in queste prime uscite non ha fatto rimpiangere il campione d’Europa. Sulla trequarti, invece, confermato Brahim Diaz, che ieri contro il Venezia ha siglato il suo terzo gol in 6 partite. Allungata, poi, la rosa, ma il ‘Diavolo’ non vuole fermarsi. L’intenzione è quella di potenziare ulteriormente la rosa a disposizione del mister ex Fiorentina e, in questo senso, occhio al possibile doppio colpo in Serie A.

Milan, suggestione maxi scambio in Serie A

Il Milan avrebbe messo gli occhi su una coppia in forza alla Sampdoria. Stiamo parlando di Colley e Damsgaard, rispettivamente difensore centrale ed esterno blucerchiati. Il gambiano, 29 anni, potrebbe prendere il posto di Romagnoli a fine stagione – se non il capitano non dovesse rinnovare il contratto – e viene valutato intorno ai 7-10 milioni di euro.

Il prezzo del danese, che era stato accostato anche alla Juventus, si attesta invece sui 25-30 milioni. I lombardi, dal canto loro, potrebbero proporre un maxi scambio ‘tre per due’, offrendo i cartellini di Pobega, Caldara e Conti, i primi due ora in prestito. Le valutazione sarebbero rispettivamente di circa 6, 4/5 e 4. Il presidente Ferrero, però, ne accetterebbe solo uno, poiché vorrebbe uan sostanziosa parte cash per concludere l’operazione. Vedremo se il Milan ci proverà.