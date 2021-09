Eriksen apre al ritorno ‘romantico’: i tifosi sognano il colpaccio

Christian Eriksen non è ancora certo di poter tornare a calcare i campi da gioco: un suo ex club, però, sarebbe pronto a riaccoglierlo

L’Inter sta andando andando a gonfie vele in campionato. L’ultimo largo successo in campionato (6-1 contro il Bologna a San Siro) dimostra che la squadra di Simone Inzaghi è in fiducia e possiede tutte le carte in regola per disputare una grande stagione. La società ha reagito bene in sede di calciomercato alle grosse perdite avvenute nel corso dell’estate. Tra queste abbiamo ovviamente anche Christian Eriksen. Il danese si è fortunatamente ripreso dopo l’arresto cardiaco subito durante Euro 2020, ma il suo futuro è ancora avvolto nell’incertezza.

Non è ancora detto che possa tornare a calcare i campi da gioco e servirà comunque un processo molto lungo nella migliore delle ipotesi. Il trequartista chiaramente vorrebbe vederci chiaro il prima possibile, dando ovviamente sempre priorità alla salute. In caso di – probabile – addio alla ‘Beneamata’, si è parlato di un possibile approdo in Olanda, dove le leggi sono diverse. Attenzione, però, anche a un eventuale ritorno in patria, a casa. L’Odense, club danese dove il classe ’92 ha giocato prima di trasferirsi all’Ajax, ci starebbe pensando seriamente.

Eriksen apre al ritorno a casa: i tifosi dell’Odense sognano

Stando a quanto riferisce ‘Sport Fyn’, ci sarebbero stati perfino dei contatti tra l’Odense ed Eriksen. I tifosi sognano questo colpaccio, come testimoniato dallo striscione durante il match contro l’Aalborg: “Torna a casa Eriksen. Per l’isola, per il club, per sempre“. Nello scorso ottobre lo stesso ex Tottenham non aveva escluso il ritorno all’Odense: “Non mi dispiacerebbe affatto, abbiamo anche comprato casa lì e tra qualche anno credo che ci potremo andare“. In attesa di capire quale decisione prenderanno i medici ed Eriksen, prende quota l’ipotesi ritorno in patria.