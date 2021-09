Crisi Inter e paura tra i tifosi: “C’è solo un modo per risolvere”

L’Inter non vive un buon momento a livello di bilancio e arriva la possibile soluzione per il futuro: “C’è solo una mossa che può salvare tutto”

Non è un momento facile per quanto riguarda l’Inter, almeno ciò che concerne le vicissitudini societarie. I nerazzurri infatti sono in difficoltà economiche anche a causa della crisi legata al Covid-19 e stanno provando a restare aggrappati alle grandi nonostante delle cessioni importanti negli scorsi mesi, ovvero quelle di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku.

Secondo il giornalista Fabio Ravezzani, serve una svolta per il futuro per continuare ad ambire a posizioni importanti in Italia e in Europa. Ecco le sue parole: “Purtroppo lo sbilancio è tale (causa anche indebitamento a tassi elevatissimi) che solo una nuova proprietà sana può mantenere l’Inter in questa dimensione per i prossimi anni”.

Crisi Inter, il giornalista: “Solo una nuova proprietà può risolvere la situazione”

Solo un cambio societario dunque potrebbe risolvere la crisi economica che sta vivendo in questo momento l’Inter. I nerazzurri intanto hanno iniziato bene in Serie A collezionando tre successi e un pareggio nelle prime quattro giornate, restando al passo delle prime in classifica. La base della scorsa annata continua a non deludere e per questo i risultati sembrano essere più che positivi.

La rosa è ancora all’altezza nonostante i cambi estivi ma la preoccupazione dei tifosi è che andando avanti arrivi la cessione di altri elementi importanti che potrebbero non essere rimpiazzati a dovere.