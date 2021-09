L’annuncio di Solskjaer che spegne le speranze della Juventus

La Juventus dovrà rinunciare ad un calciatore in forza al Manchester United: arriva l’annuncio di Solskjaer, decisione presa per il futuro

Il calciomercato non si ferma mai. In questo senso, la Juventus resta sempre molto vigile per farsi trovare pronta di fronte a possibili ghiotte occasioni. La sessione estiva deludente si unisce ad un inizio di campionato a dir poco preoccupante. Oggi i bianconeri scenderanno in campo contro un Milan in fiducia e non possono più permettersi di sbagliare. La società, dal canto suo, non può fare altro che credere nell’operato di Allegri e continuare a guardarsi attorno alla ricerca di rinforzi.

A tal proposito, piace non poco il profilo che porta al nome di Jesse Lingard, il cui contratto è in scadenza giugno 2022. L’inglese era stato accostato anche ad altre big della nostra Serie A, come il Milan. Dopo il prestito al West Ham lo scorso anno, sta scalando le gerarchie all’interno del Manchester United.

Non a caso, è arrivato un annuncio sul rinnovo del tecnico Solskjaer, in conferenza stampa, inequivocabile: “Lingard ha un altro anno di contatto e il club sta parlando con lui e con il suo entourage per il rinnovo, in futuro lo vediamo ancora qui. Lo sosteniamo e vogliamo che resti allo United. Lingard è un ‘red’ dalla testa ai piedi“. Niente da fare per la Juventus e per la Serie A.