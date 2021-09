Il Milan per il calciomercato di gennaio pensa al “giustiziere” dell’Inter!

Il Milan di Stefano Pioli è sempre a caccia di un’ala destra in grado di incidere maggiormente sulla portata offensiva della squadra: occhi su Rodrygo del Real Madrid

La qualità del gioco ed il cuore non sono bastati ieri sera al Milan di Stefano Pioli che, nella giornata del ritorno in Champions League ben sette anni dopo l’ultima volta, è stato sconfitto in rimonta dal Liverpool di Jurgen Klopp. I rossoneri, autori di una grandissima gara sotto tutti i punti di vista, sono caduti soltanto nel secondo tempo per mano delle giocate individuali dei campioni dei Reds: Mohamed Salah, in grado di riscattarsi dopo il rigore sbagliato in avvio di gara e Jordan Henderson, autore di una rete da urlo su una ribattuta al limite dell’area di rigore.

C’è l’amarezza, ma c’è anche tanto ottimismo per quello che sarà il cammino di questo Milan, ieri senza Zlatan Ibrahimovic, in questa Champions League. Buona anche la partita di Alexis Saelemaekers, esterno belga autore dell’assist per Rebic. Il giovane rossonero si è imposto alla grande soprattutto in fase di rifinitura e copertura, ma forse gli è mancato qualcosa sotto porta. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, servono gol dalla fascia destra | Occhi su Rodrygo

In quest’ottica, in vista della sessione di calciomercato invernale, il Milan potrebbe bussare alla porta del Real Madrid, club molto amico, per chiedere il prestito di Rodrygo Goes, ala destra brasiliana di grandissima qualità che ieri, nella serata di San Siro in occasione della sfida dell’Inter contro le Merengues, è andato ancora a segno portando i tre punti alla squadra di Ancelotti.

Il classe 2001 ha una valutazione di circa 35 milioni di euro ed è una riserva di lusso per il Real Madrid che non sembra intenzionato a privarsi, neanche in prestito, di Rodrygo Goes, in grado di spaccare le partite in ogni momento.