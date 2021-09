Il calciomercato dell’Inter può decollare con l’uomo da “poker”!

Sebastien Haller, autore di un poker ieri sera in Champions League, potrebbe essere il rinforzo giusto in sede di calciomercato per l’Inter di Simone Inzaghi

L’Inter di Simone Inzaghi ha ripreso il cammino di Champions League da dove si era interrotto nella scorsa annata, ovvero con una cocente delusione. Nella stagione precedente i nerazzurri avevano chiuso con il brutto pareggio interno contro lo Shakhtar Donetsk Di Luis Garcia. Quest’anno invece è arrivata una sconfitta al novantesimo contro il Real Madrid, sempre quei Blancos che, pochi mesi, non avevano lasciato chance alla Beneamata sia in Spagna che a Milano. In questo caso invece è stata l’Inter a fare la partita, ma sono state le Merengues a capitalizzare ed ottenere i tre punti.

La nuova Inter di Simone Inzaghi ha creato tantissimo, soprattutto nel primo tempo, ma non è riuscita a realizzare il gol decisivo per svoltare la gara a favore. Sono state davvero tante le occasioni per la Beneamata sia con Edin Dzeko che con Lautaro Martinez, ma è mancata la freddezza sotto porta, un’assenza di cinismo che è costata davvero molto cara all’Inter.

Calciomercato Inter, manca la freddezza | Ecco l’uomo da “poker”

Servirebbe quindi per l’Inter un attaccante freddo in grado di capitalizzare le tante occasioni, magari dalla sessione di calciomercato di gennaio, una finestra di trattative all’insegna di colpi funzionali, leitmotiv della Beneamata già da diversi mesi vista la complicata situazione economica.

In quest’ottica attenzione al profilo di Sebastien Haller, centravanti dell’Ajax di Erik Ten Hag. Il giocatore francese al suo esordio in Champions League si è presentato ieri sera addirittura con un poker messo a segno. Il classe 1994 ha una valutazione di circa 25 milioni di euro ed un contratto con la società olandese fino al 2025.