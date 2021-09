Le frecciate a Sarri dopo il ko col Milan | “Non sa leggere le partite”

Tante critiche nei confronti della Lazio di Maurizio Sarri dopo il primo scontro diretto stagionale perso col Milan

Il Milan ieri ha stradominato contro la Lazio dal primo all’ultimo minuto. E’ tornato in campo Zlatan Ibrahimovic, che grazie all’assist di Rebic ha anche segnato il gol del definitivo 2-0. Una prestazione sottotono quella dei biancocelesti, che nelle prime due giornate aveva battuto agevolmente Empoli e Venezia. Al primo big match, però, si sono visti i limiti di una squadra che non ha ancora assimilato i concetti di Maurizio Sarri. Pochi tiri in porta e mai il dominio del gioco, questo ha condizionato e non poco l’andamento della gara.

LEGGI ANCHE >>> La Juventus scarica Szczesny: possibile scambio in Serie A

LEGGI ANCHE >>> Come Ronaldo, dubbi sulla Juventus: può andare via

Lazio, quante frecciate verso Sarri

Di Maurizio Sarri ha parlato il giornalista Tony Damascelli ai microfoni di ‘Radio Radio’: “Se al posto di Sarri ci fosse stato Inzaghi, oggi lo criticheremmo perché la squadra ha sbagliato la partita per colpa dell’allenatore. La mano di Sarri non c’è e ieri si sono visti i limiti di una certa filosofia tattica: quella del possesso palla, che non serve a nulla. il primo tiro della Lazio è stato all’80’ di Immobile. Era necessario prendere un allenatore passato alla Juventus per essere un maestro di calcio per avere questo risultato? Non sa leggere quello che sta succedendo nella partita“. Parole dure, che dimostrano come la prestazione dei bianocelesti non sia stata all’altezza contro il Milan nonostante le grandi premesse.