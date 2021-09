I nuovi prezzi dei biglietti del Milan per la Champions

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, il Milan, come promesso dall’Ad Ivan Gazidis, ha aggiustato i prezzi sui biglietti per le gare di Champions League

E’ stata una delle polemiche di questi giorni senza campionato di Serie A: stiamo parlando della questione legata ai prezzi dei biglietti per le partite in casa del Milan in Champions League. I rossoneri, che da 8 anni non riuscivano a qualificarsi alla principale manifestazione continentale per club, sfideranno nel loro girone top club del calibro di Porto, Atletico Madrid e Liverpool. Molti tifosi, non solo del Milan, hanno storto il naso sul costo dei biglietti annunciato dal club meneghino.

A tal proposito, qualche giorno fa è arrivata anche la rettifica di Ivan Gazidis, amministratore delegato della società rossonera, che ha promesso un ribasso dei prezzi per le sfide di Champions League e la vendita dei ticket per la prima gara interna del 28 settembre contro l’Atletico Madrid ripartirà dalla giornata di domani, venerdì 10 settembre.

Milan, ecco come cambiano i prezzi per la Champions League

In occasione della prima tranche di prezzi dei biglietti, i prezzi dei settori andavano da un minimo di 69 euro per il terzo anello dello Stadio Giuseppe Meazza in San Siro fino ad arrivare ad un massimo di 500 per i tagliandi in tribuna d’onore. Costi che hanno suscitato le polemiche dei tifosi e che hanno portato Ivan Gazidis e la società Milan a rivedere la strategia sui ticket per l’entrata.

Si partirà ora da 39 euro per il terzo anello per arrivare ai 420 euro della tribuna d’onore. La vendita dei biglietti inoltre, come per l’Inter, sarà divisa in tre fasi: la prima riservata agli abbonati della stagione 2019/2020, la seconda per chi possiede la tessera “Cuore rossonero” ed infine la terza che sarà libera.