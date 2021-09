Brozovic non rinnova, mossa ‘disperata’ dell’Inter: scambio clamoroso

L’Inter continua ad avere difficoltà per il rinnovo di Brozovic e la situazione resta in bilico: mossa disperata, scambio clamoroso

L’Inter ha vissuto un’estate alquanto turbolenta. Gli addii nell’ordine di Conte, Hakimi e Lukaku hanno generato non poca preoccupazione tra i tifosi per il futuro del club nerazzurro. Il nuovo tecnico Inzaghi si è ritrovato ad affrontare una situazione scomodo, gestita però benissimo da Marotta e la dirigenza. L’AD e i suoi collaboratori hanno saputo reagire prontamente, regalando all’allenatore diversi colpi di pregiata fattura – con la sorpresa dell’arrivo di Calhanoglu a parametro zero dai cugini – e mantenendo un gruppo ampiamente competitivo su tutti i fronti.

Il campionato, inoltre, è partito molto bene, con due vittorie nette contro Genoa e Verona. In attesa di impegni più probanti, tutto lascia presupporre che i lombardi siano i favoriti per la conquista dello scudetto. Ma le questioni spinose non sono ancora finite del tutto in sede di calciomercato. Continua a tenere banco il tema rinnovo Brozovic, in scadenza di contratto il prossimo giugno. Resta distanza tra le parti – la richiesta è di 5,5 milioni a fronte dei 3,5 attualmente percepiti – e non è detto che si riesca a giungere ad una conclusione positiva della trattativa. In caso di fumata nera, la ‘Beneamata’ potrebbe tentare la mossa disperata con uno scambio clamoroso.

Scambio clamoroso con Brozovic a gennaio

Brozovic a rischio, l’Inter tenta il tutto per tutto. Se il croato non dovesse prolungare il proprio contratto attualmente in vigore, i nerazzurri potrebbe tentare l’affare con Kessie a gennaio. L’ivoriano presenta la stessa situazione contrattuale del rivale e anche per il suo rinnovo sembrano esserci delle difficoltà. L’operazione presenterebbe un unico ostacolo per la ‘Beneamata’, ossia l’ingaggio elevato del Presidente. L’ex Atalanta, infatti, ha chiesto ben 8 milioni netti a stagione ai rossoneri per restare.

Il Milan, invece, sarebbe disposto a dare l’ok ai cugini e approfondire il discorso se dovesse accorgersi di non avere margini per il prolungamento del classe ’96. Si tratterebbe, però, di una vera e propria mossa disperata da parte dell’Inter, considerando che su Kessie c’è il forte interesse del PSG e difficilmente potrà accettare. I parigini, infatti, sarebbero disposti a mettere sul piatto la cifra monstre di 9 milioni netti.