L’Inter vuole rubare un altro big al Milan | Occhi su Kessie

L’Inter pensa concretamente ad un altro colpo dal Milan nonostante la concorrenza delle big europee: si tratta di Franck Kessié

Il futuro di Franck Kessié sembra sempre più lontano dal club rossonero ma potrebbe proseguire a Milano. Il centrocampista ex Atalanta potrebbe solo cambiare sponda e seguire lo stesso percorso del suo ex compagno, Hakan Calhanoglu. Infatti, sul calciatore ivoriano ci sarebbe un forte interessamento dell’Inter, come riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’. Kessié non ha intenzione di rinnovare il suo contratto alle condizioni del Milan e chiede 6 milioni di euro a stagione per firmare il rinnovo, cifra molto distante dalle idee e le possibilità dei rossoneri.

L’Inter pensa concretamente a Franck Kessié

Sul centrocampista africano ci sono gli occhi puntati di Paris Saint-Germain e Tottenham ma anche l’Inter monitora con attenzione la situazione, cercando di strappare un altro giocatore importante ai cugini rossoneri. L’ingaggio che chiede Kessié è piuttosto alto ma i nerazzurri potrebbero essere disposti a fare questo sforzo, sfruttando la possibile operazione a parametro zero a giugno 2022.