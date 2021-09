Il Real prepara il restyling: Inter, Juventus e Milan alla finestra

Il Real Madrid si prepara a una rivoluzione della rosa in vista della prossima estate. Uno scenario che apre diverse porte alle italiane.

La stagione del Real Madrid sarà caratterizzata dalla gestione di una rosa molto lunga e composta da alcuni giocatori che potrebbero essere arrivati all’ultimo anno con i blancos. In vista della prossima estate, i dirigenti delle merengues stanno iniziando a preparare il terreno per un restyling cospicuo della squadra. Come riporta fichajes.net, alcuni giocatori come Marcelo, in scadenza nel 2022, verranno lasciati liberi e altri come Jovic e Ceballos verranno testati nel corso dell’anno e, se non dovessero convincere, verrebbero messi sul mercato in estate.

Marcelo, Jovic e Ceballos in uscita dal Real: Inter, Juventus e Milan alla finestra

La logica che spinge il Real Madrid a operare questa rivoluzione, è dettata principalmente dal tentativo che i madrileni faranno per portare Mbappè in Spagna. Liberare spazio e alleggerire il monte ingaggi sono gli imperativi dettati da Florentino Perez. Una strategia che potrebbe aprire scenari interessanti per il calciomercato di Inter, Juventus e Milan.

I nerazzurri, dopo aver preso sia Correa che Dzeko, potrebbero essere interessati più al colpo Marcelo per la corsia sinistra, che all’acquisto di Jovic. Attualmente il titolare della fascia è Perisic, ma non è il suo ruolo naturale quello di quinto in mancina. I rossoneri potrebbero essere interessati all’acquisto di Ceballos, in grado di agire sia da metronomo che da fantasista, e i bianconeri, se non funzionassero Morata e Kean, potrebbero tentare l’assalto a Jovic. Tanti gli incastri possibili, insomma, e di sicuro molti giocatori lasceranno la corte di Carlo Ancelotti. Staremo a vedere se le italiane vorranno o sapranno approfittarne.