Società delusa, la Juventus fiuta l’occasione per gennaio

La Juventus inizia già a pensare al calciomercato di gennaio e fiuta un’occasione dalla Premier League per rinforzare il centrocampo

Sta per ritornare la Serie A e la Juventus è ancora a caccia della prima vittoria stagionale. Certo per i bianconeri la prossima giornata non sarà semplice, visto che l’avversario sarà il Napoli allo Stadio Diego Armando Marandona. Oltre che sul campo, la Juventus ha deluso anche nella sessione estiva di calciomercato e già sarebbe al lavoro per cercare occasioni da sfruttare a gennaio. Una di queste potrebbe arrivare dalla Premier League.

Infatti nel mirino della Juventus sembrerebbe esserci Granit Xhaka, centrocampista dell’Arsenal che in estate è stato molto vicino alla Roma, ma che poi è rimasto in casa ‘Gunners’. A gennaio però la decisione del club londinese potrebbe cambiare.

Occasione Xhaka a gennaio: la Juventus pronta ad approfittarne

Da un Europeo giocato come protagonista con la Svizzera a un inizio di campionato deludente, questa è stata la parabola discendente di Granit Xhaka nel giro di più di due mesi. Il centrocampista dell’Arsenal ha deciso di non vaccinarsi ed è risultato positivo al Covid, mentre in campionato dopo alcune deludenti prestazioni è arrivata l’espulsione dopo mezz’ora contro il Manchester City, che sottolinea il momento complicato del giocatore.

Così l’Arsenal sembrerebbe essere delusa dal comportamento del giocatore e dalle sue prestazioni, aprendo le porte a un addio a gennaio. Sulle sue tracce potrebbe così fiondarsi la Juventus, che avrebbe un piano B per rinforzare il centrocampo e befferebbe la Roma di Mourinho, che in estate era stata ad un passo dallo svizzero.