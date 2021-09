Mancini chiama in causa Balotelli: il commento sul caso Immobile

Il tecnico dell’Italia, Roberto Mancini, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lituania: commento su Immobile

Due scialbi pareggi di fila per l’Italia e un cammino per la qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022 che si complica. Gli azzurri adesso cercano i tre punti domani sera contro la Lituania, unico risultato utile a disposizione. Alla vigilia dell’incontro, come di consueto, è intervenuto in conferenza stampa il CT Roberto Mancini. Ecco le sue parole: “Sensi sta bene, ha avuto un problema a inizio settimana e l’avevamo messo un po’ in disparte, ma ora ha recuperato. Bernardeschi è un giocatore fresco, può essere che giochi”.

Sulle ultime prestazioni: “Io non mi preoccupo molto, i ragazzi devono stare benissimo mentalmente. Hanno vinto l’Europeo e devono giocare tranquilli. In certi momenti la palla non entra e noi in Italia andiamo a cercare un colpevole di tutto. Dobbiamo isolarci da tutto questo e migliorare qualcosa”.

LEGGI ANCHE>>> Piove sul bagnato per l’Italia: Mancini perde due giocatori

LEGGI ANCHE>>> Quante critiche per l’Italia dopo l’1-1 | “Male l’attacco”

Sulla qualificazione: “Abbiamo tre partite, se le vinciamo tutte e tre siamo qualificati. La sfida di domani è complicata, loro sono fisici e faranno una gara difensiva. Noi dovremo sbloccarla e poi gestirla al meglio. Abbiamo tante soluzione, ma ci servono giocatori freschi”.

Sul caso Immobile: “Mi sembra che siamo tornati a Mario Balotelli. Non ho nessun problema con Ciro. Era sempre titolare all’Europeo e abbiamo vinto. I gol li ha sempre, magari fa 8 gol al Mondiale e vinciamo”.