Ceferin non ci sta: “Mondiali ogni due anni ucciderebbero il calcio”

La proposta di disputare i mondiali ogni due anni, avanzata dal numero uno della Fifa, Gianni Infantino, viene stigmatizzata dal presidente della Uefa, Aleksander Ceferin.

Il presidente della FIFA Gianni Infantino, insiste nel proporre di rivedere la formula del Mondiale di calcio, volendo trasformale la cadenza da quadriennale a biennale. Una riforma che porterebbe al sovrapporsi del torneo con quelli continentali e che incontra la netta opposizione della UEFA.

No della UEFA al Mondiale ogni due anni | Le parole di Ceferin

“Noi non sosteniamo il Mondiale ogni due anni e spero che la FIFA torni in sé. Mondiali ed Europei devono svolgersi ogni quattro anni, l’importanza di queste due competizioni è tale proprio perché si svolgono in questo lasso di tempo”, dice Ceferin in un’intervista rilasciata al Times. “Disputarli ogni due anni non porterebbe al doppio del reddito. Per la UEFA potrebbero esserci benefit finanziari, ma il problema è che uccideremmo il calcio. E i giocatori”, denuncia il presidente della UEFA.